В Курской области корью заразились 18 баптистов

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Среди баптистов в Курской области выявили 18 случаев заболевания корью, об этом на оперативном совещании регионального правительства рассказал замгубернатора Андрей Белостоцкий.

«Мы отрабатываем все очаги. Пациенты находятся под наблюдением на дому и в инфекционной больнице. К сожалению, все эти пациенты привиты не были», — пояснил замглавы региона.

Белостоцкий также уточнил, что с начала года было два «завозных случая» заболевания корью от военных, вернувшихся из Смоленской области.

«Мы также отработали в очагах. Все, с кем они контактировали, были привиты», — уточнил замгубернатора.

В январе все школы Нижневартовска перевели на дистанционное обучение из-за роста числа случаев кори и ОРВИ среди детей.

