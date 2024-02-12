В Курской области корью заразились 18 баптистов
Среди баптистов в Курской области выявили 18 случаев заболевания корью, об этом на оперативном совещании регионального правительства рассказал замгубернатора Андрей Белостоцкий.
«Мы отрабатываем все очаги. Пациенты находятся под наблюдением на дому и в инфекционной больнице. К сожалению, все эти пациенты привиты не были», — пояснил замглавы региона.
Белостоцкий также уточнил, что с начала года было два «завозных случая» заболевания корью от военных, вернувшихся из Смоленской области.
«Мы также отработали в очагах. Все, с кем они контактировали, были привиты», — уточнил замгубернатора.
В январе все школы Нижневартовска перевели на дистанционное обучение из-за роста числа случаев кори и ОРВИ среди детей.
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