В Воронеже образовался сильный гололед после дождя на морозе. Видео
В Воронежской области из-за дождя при морозе образовался сильный гололед, сообщила пресс-служба правительства региона.
«В связи с тем что ночью прошел дождь при отрицательной температуре воздуха с утра на городских территориях образовалось обледенение. Горожанам необходимо быть предельно внимательными и аккуратными», — говорится в сообщении.
В связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах в Рамонском районе отменили все автобусные рейсы.
«Во дворах ситуация вообще сродни чрезвычайной, в интересах граждан вынуждены вмешиваться», — написал мэр города
Вадим Кстенин.
В течение дня также прогнозируются дождь и снег при отрицательной температуре, что усугубит положение на дорогах — обледенение территорий будет происходить быстро, несмотря на проводимую в постоянном режиме обработку противогололедными материалами.
Городские службы в круглосуточном режиме продолжают обрабатывать магистрали, засыпать песком пешеходные дорожки и остановочные площадки, разворотные кольца.
13 февраля в городе проведут внеплановый зимний субботник силами сотрудников мэрии и подведомственных организаций.
В декабре прошлого года в воронежский ЦУР обратились 3538 горожан с жалобами на нарушение правил очистки дорог от снега и наледи.
В рейтинге проблем, которые больше всего волновали жителей Воронежа с 1 октября по 19 декабря 2023 года, обращения о необходимости очистить тротуар от снега и наледи заняли первое место.
На втором месте по количеству обращений оказалось ненадлежащее качество или отсутствие отопления.
Замыкает тройку лидирующих проблем в областном центре снова снежная тема: по поводу нарушения правил уборки от снега и наледи внутридворового проезда, тротуара, площади обратились 1485 человек.
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