МЧС: в Москве в ночь на 1 февраля ожидаются ледяной дождь и гололед

МЧС предупредило москвичей о ледяном дожде и гололеде

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

В Москве в ночь на 1 февраля ожидаются гололед и ледяной дождь, сообщила пресс-служба столичного МЧС.

В ведомстве порекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров на дороге, быть внимательными и осторожными.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в феврале в Москве выпадет на 40% больше осадков в сравнении с многолетней нормой. По словам синоптика, температура воздуха будет на три-четыре градуса выше положенного.