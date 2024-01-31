МЧС предупредило москвичей о ледяном дожде и гололеде
В Москве в ночь на 1 февраля ожидаются гололед и ледяной дождь, сообщила пресс-служба столичного МЧС.
В ведомстве порекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров на дороге, быть внимательными и осторожными.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в феврале в Москве выпадет на 40% больше осадков в сравнении с многолетней нормой. По словам синоптика, температура воздуха будет на три-четыре градуса выше положенного.
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