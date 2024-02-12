Мэр Львова назвал польских протестующих «пророссийскими провокаторами»

Фото: andriysadovyi / Telegram

Мэр Львова Андрей Садовой назвал «пророссийскими провокаторами» протестующих у границы польских фермеров, которые высыпали украинское зерно из грузовиков. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

11 февраля протестующие против ввоза украинского зерна в Евросоюз польские фермеры вскрыли фургоны с зерном недалеко от погранпункта «Ягодин-Дорогуск».

«Назовем вещи своими именами», — написал Садовой под фотографией с рассыпанным на асфальте зерном.

«На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков», — продолжил мэр.

«Такие действия — низость и позор», — написал Садовой.

С 9 февраля по 10 марта проходит забастовка польских производителей сельхозпродукции. Профсоюз фермеров пообещал заблокировать все погранпереходы между Украиной и Польшей, в некоторых регионах перекроют дороги.

В заявлении фермерского профсоюза подчеркнули, что позиция Брюсселя «неприемлема» для всего сообщества.

31 января Еврокомиссия предложила продлить приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины на год и параллельно ввести механизм ограничения импорта наиболее «чувствительной» сельскохозяйственной продукции.