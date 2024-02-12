Роспотребнадзор оценил риск завоза вируса Alaskapox в Россию

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Вероятность завоза в Россию вируса Alaskapox исключена, говорится в сообщении Роспотребнадзора в телеграм-канале.

«Риски завоза и заболевания вирусом «Аляскапокс» на территории [России] исключены. Несмотря на то что количество выезжающих с континента (Северной Америки. — РБК) минимальное, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу», — сказано в сообщении.

Alaskapox — ортопоксвирус семейства Poxviridae. К последнему также относятся такие заболевания, как натуральная оспа, коровья оспа и оспа обезьян. В конце января от этой инфекции впервые в мире умер пожилой мужчина, который боролся с раком. У него был ослабленный иммунитет.

Вирус обнаружили на Аляске в 2015 году, с тех пор в штате было зарегистрировано семь случаев этого заболевания, один из которых — летальный.

Эпидемиолог Джулия Роджерс рассказала Alaska Public Media, что вирус заражает в основном животных, но ученые точно не знают, каким образом он передается к человеку. Пока не доказано, что заболевание может распространяться между людьми, а вероятность заразиться им в целом крайне мала, сообщила она. Специалист также заверила, что угрозы для заболевших, чей иммунитет не ослаблен, заболевание не представляет.

По данным департамента здравоохранения Аляски, Alaskapox вызывает язвы на коже, которые заживают через несколько недель после появления. Заболевшие также чувствуют боль в суставах и мышцах, происходит увеличение лимфатических узлов.

Умерший мужчина жил один в лесной зоне и регулярно контактировал с кошкой: заболевший рассказывал, что животное охотилось на мелких млекопитающих и постоянно его царапало.

По данным Alaska Public Media, кошку проверили на наличие вируса, анализ дал отрицательный результат. Специалисты также проверили мелких млекопитающих и выявили инфекцию в основном у полевок и белок.