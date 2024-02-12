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Первый в мире человек умер от вируса Alaskapox

Первый в мире человек умер от вируса Alaskapox на Аляске
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Житель полуострова Кенай на южном побережье Аляски стал первым в мире человеком, умершим от вируса Alaskapox. Об этом сообщило Alaska Public Media со ссылкой на департамент здравоохранения штата.

По информации ведомства, мужчина умер в конце января. У него был ослабленный иммунитет. Как пишет портал, умерший жил один в лесной зоне и регулярно контактировал с бездомной кошкой. Мужчина рассказывал, что та регулярно царапала его и охотилась на мелких млекопитающих. Животное проверили на наличие вируса, анализ показал отрицательный результат.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

Alaskapox обнаружили в штате в 2015 году, пишет Alaska Public Media. С тех пор власти зарегистрировали семь случаев заражения им людей. Предыдущие шесть обнаружили в районе города Фэрбенкс, в каждом из них заболевшие контактировали с животными. По информации Alaska Public Media, власти штата проверили мелких млекопитающих на наличие вируса, в основном его обнаружили у полевок и белок.

Как рассказала порталу эпидемиолог Джулия Роджерс, вирус в первую очередь заражает животных.

Alaskapox — вирус рода Orthopoxvirus, семейства Poxviridae. К последнему также относятся такие заболевания, как обыкновенная оспа, коровья оспа и оспа обезьян. По данным департамента здравоохранения Аляски, Alaskapox вызывает язвы на коже, которые заживают через несколько недель после появления. Заболевшие также чувствуют боль в суставах и мышцах, происходит увеличение лимфатических узлов.

Роджерс пояснила, что вирусы рода Orthopoxvirus циркулируют в основном среди популяций животных, однако встречаются также случаи заражения ими людей. По ее мнению, вероятность заразиться инфекцией для человека крайне мала, а люди, чей иммунитет не ослаблен, вряд ли умрут от нее.

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Кроме того, учеными пока не доказано, что заболевание может передаваться от человека к человеку, сказала она. Специалисты пока не знают, как именно происходит заражение, добавила Рождерс, отметив, что,вероятнее всего, это происходит в результаты прямого контакта с зараженным животным.

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