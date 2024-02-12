МИД расширит список стран, которым будет доступна электронная виза

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Россия разрабатывает новый список стран, граждане которых смогут получить российские электронные визы. Об этом ТАСС заявил глава консульского департамента МИДа Алексей Климов. Он уточнил, что они работают над расширением списка.

«Называть конкретные страны, которые могут пополнить этот перечень, пока преждевременно», — добавил Климов.

Новый список МИД России должен предоставить до декабря.

С 1 августа по 31 декабря 2023 четверть (43 тыс.) единых электронных виз было выдано гражданам иностранных государств из числа недружественных стран, рассказал Климов. Более 90% от общего количества было выдано гражданам десяти стран: Китай, Эстония, Германия, Турция, Индия, Саудовская Аравия, Латвия, Иран, Литва, Италия. За пять месяцев суммарно было выдано 170 тыс. единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств.

Система оформления единых электронных виз для иностранных граждан заработала 1 августа прошлого года. Она предназначена для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок, а также для участия в общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Такая виза может быть только однократной. Подать заявление можно онлайн — на специализированном сайте или в мобильном приложении ведомства. Срок действия электронной визы — 60 календарных дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток.