МИД расширит список стран, которым будет доступна электронная виза
Россия разрабатывает новый список стран, граждане которых смогут получить российские электронные визы. Об этом ТАСС заявил глава консульского департамента МИДа Алексей Климов. Он уточнил, что они работают над расширением списка.
«Называть конкретные страны, которые могут пополнить этот перечень, пока преждевременно», — добавил Климов.
Новый список МИД России должен предоставить до декабря.
С 1 августа по 31 декабря 2023 четверть (43 тыс.) единых электронных виз было выдано гражданам иностранных государств из числа недружественных стран, рассказал Климов. Более 90% от общего количества было выдано гражданам десяти стран: Китай, Эстония, Германия, Турция, Индия, Саудовская Аравия, Латвия, Иран, Литва, Италия. За пять месяцев суммарно было выдано 170 тыс. единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств.
Система оформления единых электронных виз для иностранных граждан заработала 1 августа прошлого года. Она предназначена для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок, а также для участия в общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Такая виза может быть только однократной. Подать заявление можно онлайн — на специализированном сайте или в мобильном приложении ведомства. Срок действия электронной визы — 60 календарных дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону
Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик
ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента
В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео
В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать
На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица
Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле