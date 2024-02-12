В Херсоне сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры после ночных взрывов

В Херсоне сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры после взрывов

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Припортовая инфраструктура получила повреждения в подконтрольном Украине Херсоне, сообщил в телеграм-канале глава подчиненной Киеву областной военной администрации Александр Прокудин.

В ночь на 12 февраля издание «Зеркало недели» сообщило о серии взрывов в Херсоне. В этот момент в городе звучали сигналы воздушной тревоги.

Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Та часть региона, которая расположена на правом берегу Днепра, находится под контролем Киева.

Накануне, 11 февраля, Прокудин также писал о повреждении припортовой инфраструктуры.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.