Синоптик предупредил о ледяных дождях в Москве

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

12 февраля в Москве ожидаются ледяные дожди. О столичной погоде в будущий понедельник рассказал синоптик Михаил Леус.

«Высока вероятность ледяных дождей», — написал синоптик в своем телеграм-канале. По его словам, на деревьях и проводах появится «ледяная глазурь», что может стать причиной падения ветвей и обрыва линий электропередачи. «Да и на дорогах и тротуарах будет очень скользко», — отметил синоптик.

Такой вид осадков ждет Москву из-за надвигающегося на город теплого атмосферного фронта, объяснил Михаил Леус. При этом температура воздуха 12 февраля повысится до минус одного или до минус трех градусов.

Последний раз ледяной дождь накрыл московский регион 1 февраля. Осадки были зафиксированы в самом центре столицы — на острове Балчуг. В городе появился гололед.