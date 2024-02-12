Гол Головина позволил «Монако» победить «Ниццу» в матче Лиги 1
Футбольный клуб «Монако» победил со счетом 3:2 команду «Ниццы» во Французской лиге 1, сообщил коллектива в X (Twitter).
«Благодаря великолепному дублю Дениса Закарии и голу [Александра] Головина «Монако» одержал победу на поле соседней Ниццы», — говорится в публикации клуба.
Закария забил на 16-й и 50-й минуте матча, Головин — на 77-й. Футболисты «Ниццы» отправили мяч в ворота противника дважды: сначала Гаэтан Лаборд забил на 37-й минуте с пенальт, затем — Эванн Гессан на 74-й. Защитник «Ниццы» Данте Сантос получил красную карточку, его удалили с поля.
Головин, отличившийся последним голом в матче, получил желтую карточку.
4 февраля «Монако» сыграл вничью с «Гавром» в 20-м туре чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 1:1. Оба гола забили игроки хозяев — на 63-й минуте Виссам Бен-Йеддер открыл счет, но уже на 65-й Юссуф Фофана срезал мяч в свои ворота при розыгрыше штрафного.
У Головина в текущем сезоне шесть голов в 19 матчах Лиги 1.
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