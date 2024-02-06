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Умер один из лучших вратарей в истории «Реала»

Умер один из лучших вратарей в истории «Реала» Мигель Анхель
Бывшему вратарю сборной Испании Мигелю Анхелю было 77 лет. Он отыграл в составе «Реала» 18 сезонов, стал шестикратным чемпионом страны
Фото: realmadrid.com
Фото: realmadrid.com

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Мигель Анхель умер на 77-м году жизни. Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

«Реал», президент клуба и его совет директоров глубоко опечалены известием о кончине Мигеля Анхеля, одного из величайших вратарей в нашей истории, легенды «Реала» и испанского футбола. Мы хотели бы высказать соболезнования его жене Марии дель Пилар, сыну Мигелю Анхелю, внукам Даниэле и Мауро, родственникам, товарищам по команде и всем его близким», — говорится в сообщении.

За 18 сезонов в составе «Реала» (с 1968 по 1986 год) голкипер выиграл два Кубка УЕФА, восемь титулов чемпиона Испании, пять Кубков Испании и один Кубок испанской лиги. Анхель занимает третье место по числу матчей за «Реал» из вратарей (324), уступая только Икеру Касильясу (725) и Пако Буйо (439).

На счету Анхеля 18 матчей за сборную Испании, он представлял страну на двух чемпионатах мира — в 1978 и 1982 годах.

После завершения карьеры Анхель занимал различные должность в «Реале», в частности технического делегата основной команды, тренера вратарей и директора спортивного комплекса мадридского клуба.

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