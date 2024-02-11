Песков назвал «везением» для Запада отсутствие острых вопросов для Путина

Такер Карлсон (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Западной аудитории повезло, что журналист Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным не задал острых вопросов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков телеведущему «России 1» Павлу Зарубину

Западные СМИ после выхода интервью раскритиковали работу журналиста. К примеру, немецкая Spigel написала, что Карлсон почти не задавал острых вопросов и долго слушал высказывания президента и «его оправдания» о причинах военной операции на Украине.

По словам Пескова, Кремль в первых реакциях видел обвинение в адрес Карлсона из-за отсутствия острых вопросов. «Я скажу так: наверное, повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять, <...> потому что если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди», — сказал Песков.

Интервью вышло в ночь на 9 февраля, оно стало первой беседой иностранного журналиста с Путиным после начала военной операции на Украине.

Большая часть материала посвящена военной операции на Украине, сам Карлсон говорил, что в материале хочет донести до американцев позицию России. В Кремле назвали интервью хорошей возможностью дать «ознакомиться с нашим мировоззрением».