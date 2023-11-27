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Четыре человека погибли в результате схода оползня на Аляске

Двое детей и двое взрослых погибли в результате схода оползня на Аляске

Четыре человека погибли в результате схода оползня на юго-востоке Аляски, сообщает NBC News.

Вечером 25 ноября спасатели обнаружили тело 11-летней девочки. Ранее мертвыми нашли ее 16-летнюю сестру, 44-летнего отца и 36-летнюю мать.

Двое человек числятся пропавшими без вести — 12-летний мальчик из той же семьи и их 65-летний сосед. Его 63-летняя супруга пережила сход оползня, пишет Reuters.

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 31
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Фото:MIAofGeorgia / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Оползень сошел с холма на рыбацкий поселок, где живут примерно 2 тыс. человек, вечером 20 ноября. Тела трех человек обнаружили вечером следующего дня, сообщает AP.

В результате оползня от других населенных пунктов оказались отрезаны 54 дома, там остались около 45 человек. Спасатели добирались на них по океану на лодках и доставляли продукты, топливо, воду и медикаменты.

Теги
Аляска оползень погибшие
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