МЧС: турист из Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус

Турист из Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус

Фото: МЧС России

Турист из Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус — он сорвался с горы на высоте 5 км, сообщает главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

О случившемся стало известно в 8:00 (совпадает с московским). По данным ведомства, мужчина был в составе группы, состоящей из 14 человек.

К месту, где упал турист, отправили отряд из 24 спасателей с тремя единицами техники, а также коммерческий вертолет. В 12:30 тело эвакуировали в поселок Терскол, его передали следственно-оперативной группе.

Обстоятельства происшествия выясняются. С родственниками погибшего работают психологи МЧС, добавили в ведомстве.

В начале июля трое туристов сорвались со склона горы в Северной Осетии. К месту, где упали туристы, отправили отряд из 13 спасателей с одной единицей техники.

Как уточнил заместитель начальника поисково-спасательного отряда Руслан Плиев, искать туристов спасатели будут, разделившись на две группы, так как из-за плохой связи неясно, с какой стороны хребта они упали.