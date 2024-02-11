СК раскрыл детали о подорвавшем центр психологической помощи в Элисте
В Элисте завели уголовное дело после взрыва в центре психологической помощи, сообщило управление Следственного комитета по Республике Калмыкия.
Взрывное устройство в ходе конфликта с сотрудником центра подорвал мужчина, который пришел туда на прием. Взорвавший бомбу погиб, работника центра и его родственника доставили в больницу с тяжелыми ранениями. По предварительным данным СК, клиент центра стоял на учете в психоневрологическом диспансере.
В ведомстве уточнили, что центр находится в многоквартирном доме на улице Клыкова. Расследование уголовного дела взял на контроль исполняющий обязанности руководителя следственного управления Калмыкии Роман Широбоков.
Ранее телеграм-каналы SHOT, Mash и Baza сообщили, что взрыв произошел в офисе Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива», который находится на первом этаже жилого дома. По данным телеграм-канала «112», в результате взрыва пострадали врач-психолог Намджил Яманова и ее муж Герман, который приехал забрать ее с работы.
«Альтернатива» оказывает услуги по судебно-психологической экспертизе, повышению квалификации для психологов и педагогов, разрешению спорных и конфликтных ситуаций.
Центр расположен на востоке города, по адресу: улица Клыкова, дом № 77В. По этому адресу находится семиэтажный жилой дом.
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