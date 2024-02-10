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Политика ,  
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В Думе назвали срок внесения нового проекта о нежелательных организациях

В Госдуму 12 февраля внесут новый законопроект о нежелательных организациях
Василий Пискарев
Василий Пискарев (Фото: duma.gov.ru)

В Госдуму внесут законопроект с расширением критериев, по которым власти могут признать организацию нежелательной, в понедельник, 12 февраля, сообщил глава комитета по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

По его словам, независимо от того, какая организация занимается антироссийской деятельностью, если она вмешивается во внутренние дела России, участвует в деятельности, которая угрожает безопасности страны и суверенитету, вмешивается в выборы, то ее могут признать нежелательной.

«В понедельник мы уже будем готовы внести законопроект в Государственную думу», — уточнил Пискарев.

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Ранее Пискарев заявил, что действующее законодательство не позволяет признавать деятельность таких организаций нежелательной, так как правовой механизм распространяется только на иностранные неправительственные организации.

Комиссия предложила внести поправки в четыре федеральных закона, а также в ст. 20.33 КоАП и ст. 284.1 УК (об участии и осуществлении деятельности организаций, признанных нежелательными в России). Их действие не будет распространяться на международные межправительственные организации с участием Москвы.

Сейчас в списке нежелательных организаций 137 компаний. Они попали в реестр, поскольку российские власти признали их деятельность представляющей угрозу основам конституционного строя, безопасности или обороноспособности государства.

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Теги
Василий Пискарев нежелательные организации Госдума законопроект
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