Захарова объяснила разрыв договора на аренду здания посольства Украины
Департамент городского имущества Москвы решил прекратить договор аренды на земельный участок, предоставленный под размещение посольства Украины, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Дипломат связала прекращение договора с тем, что в апреле 2023 года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на землю, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине.
«В дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве», — заявила Захарова. Она добавила, что украинскую сторону проинформировали о прекращении действия договора.
Посольство Украины в Москве располагалось по адресу: Леонтьевский переулок, дом 18. Оно прекратило прием граждан 24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции. 13 марта того же года МИД Украины объявил, что работу в России прекратили все украинские консульства.
После начала военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о расторжении дипломатических отношений между двумя странами. 20 апреля 2023 года Киевский городской совет расторг договор аренды земли с дипмиссией.
Дипломатические отношения между Россией и Украиной были установлены 14 февраля 1992 года, спустя полгода открылось российское посольство в Киеве.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону
Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик
ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента
В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео
В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать
На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица
Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле