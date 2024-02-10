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Военная операция на Украине ,  
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Захарова объяснила разрыв договора на аренду здания посольства Украины

Захарова: Москва прекратила договор аренды под размещение посольства Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Департамент городского имущества Москвы решил прекратить договор аренды на земельный участок, предоставленный под размещение посольства Украины, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Дипломат связала прекращение договора с тем, что в апреле 2023 года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на землю, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине.

«В дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве», — заявила Захарова. Она добавила, что украинскую сторону проинформировали о прекращении действия договора.

Что означает разрыв дипотношений России и Украины
Политика
Фото:Евгений Малолетка / AP

Посольство Украины в Москве располагалось по адресу: Леонтьевский переулок, дом 18. Оно прекратило прием граждан 24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции. 13 марта того же года МИД Украины объявил, что работу в России прекратили все украинские консульства.

После начала военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о расторжении дипломатических отношений между двумя странами. 20 апреля 2023 года Киевский городской совет расторг договор аренды земли с дипмиссией.

Дипломатические отношения между Россией и Украиной были установлены 14 февраля 1992 года, спустя полгода открылось российское посольство в Киеве.

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Теги
Персоны
Мария Захарова МИД Москва посольство Украина Аренда земли
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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