В России займутся развитием сказок и былин
Правительство России утвердило концепцию сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния страны до 2030 года. Кабмин поручил создать условия для сохранения и изучения народных обрядов, традиций, сказок, былин, песен, танцев и промыслов, сообщила пресс-служба правительства в телеграм-канале.
Документ предусматривает организацию работ по выявлению, сохранению и изучению этнического культурного достояния. Условия концепции будут способствовать передаче новым поколениям духовного опыта, обеспечивающего единство многонационального народа России, и патриотическому воспитанию, уточнили в кабинете министров.
В октябре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о нематериальном этнокультурном достоянии России. Согласно документу, обряды и обычаи, существующие в России, отнесены к «нематериальному этнокультурному достоянию страны».
6 августа 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании федерального реестра, который состоит из сказок, былин, танцев, ремесел, традиций и обычаев. В нем содержится «информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры».
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