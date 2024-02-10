 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В России займутся развитием сказок и былин

Кабмин утвердил концепцию сохранения народных сказок и былин до 2030 года
Фото: Вадим Скрябин / ТАСС
Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

Правительство России утвердило концепцию сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния страны до 2030 года. Кабмин поручил создать условия для сохранения и изучения народных обрядов, традиций, сказок, былин, песен, танцев и промыслов, сообщила пресс-служба правительства в телеграм-канале.

Документ предусматривает организацию работ по выявлению, сохранению и изучению этнического культурного достояния. Условия концепции будут способствовать передаче новым поколениям духовного опыта, обеспечивающего единство многонационального народа России, и патриотическому воспитанию, уточнили в кабинете министров.

Отказ от классификации болезней ВОЗ объяснили традиционными ценностями
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В октябре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о нематериальном этнокультурном достоянии России. Согласно документу, обряды и обычаи, существующие в России, отнесены к «нематериальному этнокультурному достоянию страны».

6 августа 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании федерального реестра, который состоит из сказок, былин, танцев, ремесел, традиций и обычаев. В нем содержится «информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры».

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону

Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик

ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента

В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео

В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать

На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список

Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица

Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле
Теги
правительство русские сказки Россия культура
Материалы по теме
Путин заявил, что мигранты должны уважать российские традиции
Политика
Путин призвал россиян не забывать корни и опираться на традиции
Общество
Путин анонсировал запуск конкурса, посвященного традиционным ценностям
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
Первая ракетка России вышла в финал крупного турнира WTA в Абу-Даби Спорт, 17:09
Сноубордист Уайлд сообщил, что у него украли все памятные вещи с ОИ-2014 Спорт, 17:06
Принцип единого окна: как свести к минимуму количество рабочих чатов РБК и МойОфис, 17:05
Мишустин назвал приоритет для российских дипломатов Экономика, 17:00
Венгрия и Италия обсудили «радикальные перемены в ЕС» из-за союза правых Политика, 16:45
«Салават Юлаев» четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл «Ак Барс» Спорт, 16:44
«Би-2» опубликовала снимки из заключения в Таиланде Политика, 16:27
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В России займутся развитием сказок и былин Общество, 16:17
Квартиры для инвестиций: какие выбирать, чтобы приумножить вложения РБК и ПИК, 16:15
Хоккеист «Спартака» побил 42-летний рекорд клуба Спорт, 16:14
Задержан экс-глава московской клиники по делу о смерти пациентки Общество, 16:01
Федун раскритиковал руководство «Спартака» из-за контракта Джикии Спорт, 15:50
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 15:28
Федун сравнил «Спартак» с «Зенитом» после покупки игрока за €13 млн Спорт, 15:23