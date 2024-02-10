На Алтае произошло землетрясение магнитудой 5
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По информации службы, землетрясение произошло около 8:24 по Гринвичу (11:24 мск). Интенсивность в эпицентре составила 6,4 балла.
Землетрясение произошло на стыке Усть-Канского и Шебалинского районов республики. Как уточнили в региональном управлении МЧС, оно затронуло пять населенных пунктов. Разрушений и жертв, по информации ведомства, нет.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 4,8. По его данным, эпицентр толчков залегал на глубине 45 км.
Землетрясение ощущалось и в Казахстане. Республиканское МЧС сообщило, что толчки интенсивностью 2 балла ощутили жители города Риддер (ранее — Лениногорск), расположенного в 47 км к юго-западу от границы с Россией.
Информация о пострадавших и разрушениях в городе не поступала, добавили в МЧС Казахстана.
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