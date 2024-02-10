Прокуратура напомнила об ответственности для участников акций в Москве
Прокуратура Москвы на своем сайте предупредила об ответственности за призывы к несогласованным акциям в центре города и участие в них.
В ведомстве пояснили, что в интернете, в том числе в социальных сетях, появились «призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы». Прокуратура предупредила, что акция несогласованна. По этой причине организаторам, а также участникам встречи и тем, кто призывает присоединиться к ней, грозит ответственность по ст. 20.2 КоАП вплоть до административного ареста, добавили в ведомстве.
Ранее в Сети появились кадры акции, организованной движением жен мобилизованных в центре Москвы.
Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 22 сентября 2022 года, а чуть более чем через месяц министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задачи призвать 300 тыс. россиян. Указа о завершении частичной мобилизации не было, но власти неоднократно заявляли об отсутствии необходимости в новой волне набора людей.
Летом 2023 года Путин, говоря о возможной ротации, отмечал, что закон не предусматривает конкретных сроков и надо исходить «из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения». Вместе с тем президент признал, что «когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой».
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