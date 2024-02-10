Представитель Киркорова опровергла арест его счетов
Информация об аресте счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, сообщила РБК его пресс-секретарь Екатерина Успенская.
«Счета не арестованы. Это клевета», — сказала она.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что счета исполнителя в трех разных банках заблокировали по решению Федеральной налоговой службы (ФНС) из-за неуплаты налогов на 47 тыс. руб.
РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.
В конце января объединенная пресс-служба московских судов сообщила, что с Киркорова взыскали задолженность по налогам и сборам за 2022 год почти на 8 млн руб. Еще 24 тыс. руб. исполнитель должен был заплатить в качестве госпошлины.
Киркоров ранее подал иск к департаменту городского имущества Москвы об оспаривании рыночной стоимости его квартиры для целей налогообложения. В мэрии утвердили налог на его имущество, исходя из рыночной стоимости жилья в размере 318 млн руб. Певец требовал признать кадастровую цену его квартиры на уровне 229,4 млн руб., однако Мосгорсуд ему отказал.
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