Представитель Киркорова опровергла арест его счетов

Филипп Киркоров (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Информация об аресте счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, сообщила РБК его пресс-секретарь Екатерина Успенская.

«Счета не арестованы. Это клевета», — сказала она.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что счета исполнителя в трех разных банках заблокировали по решению Федеральной налоговой службы (ФНС) из-за неуплаты налогов на 47 тыс. руб.

РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.

В конце января объединенная пресс-служба московских судов сообщила, что с Киркорова взыскали задолженность по налогам и сборам за 2022 год почти на 8 млн руб. Еще 24 тыс. руб. исполнитель должен был заплатить в качестве госпошлины.

Киркоров ранее подал иск к департаменту городского имущества Москвы об оспаривании рыночной стоимости его квартиры для целей налогообложения. В мэрии утвердили налог на его имущество, исходя из рыночной стоимости жилья в размере 318 млн руб. Певец требовал признать кадастровую цену его квартиры на уровне 229,4 млн руб., однако Мосгорсуд ему отказал.