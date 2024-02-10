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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили еще два дрона

Богомаз: средства ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили два беспилотника над Брянским районом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Сбитые беспилотники относились к самолетному типу. Разрушений и пострадавших в результате атаки нет, уточнил губернатор.

Над Брянской областью сбили три беспилотника
Политика

Это вторая атака дронов на регион с начала дня: утром 10 февраля российское Минобороны сообщило, что над областью сбили еще три беспилотника.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции на Украине. С апреля 2022 года в Брянской области действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.

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Александр Богомаз Брянская область беспилотники Украина
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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