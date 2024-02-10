Над Брянской областью сбили еще два дрона
Российские средства ПВО сбили два беспилотника над Брянским районом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Сбитые беспилотники относились к самолетному типу. Разрушений и пострадавших в результате атаки нет, уточнил губернатор.
Это вторая атака дронов на регион с начала дня: утром 10 февраля российское Минобороны сообщило, что над областью сбили еще три беспилотника.
Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции на Украине. С апреля 2022 года в Брянской области действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
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