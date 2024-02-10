Богомаз: средства ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью

Над Брянской областью сбили еще два дрона

Российские средства ПВО сбили два беспилотника над Брянским районом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Сбитые беспилотники относились к самолетному типу. Разрушений и пострадавших в результате атаки нет, уточнил губернатор.

Это вторая атака дронов на регион с начала дня: утром 10 февраля российское Минобороны сообщило, что над областью сбили еще три беспилотника.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции на Украине. С апреля 2022 года в Брянской области действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.