 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Итальянка получила пособия на €111 тыс. за пять выдуманных детей

Il Mattino: жительница Рима выдумала пять детей ради пособий

Жительницу Рима, которая выдумала пять детей и получила пособия на них в размере €111 тыс., осудили за мошенничество, сообщает Il Mattino.

Итальянка предоставила фальшивые справки о 12-ти беременностях, а также документы о рождении пяти детей с 2014 по 2019 год — Бенедетте, Анжелике, Абрамо, Летиции и Израэле.

Национальный институт социального обеспечения Италии в связи с оплачиваемым декретом и пособиями по материнству перевел ей €111 тыс.

В Аргентине начнут лишать социальных пособий участников акций протеста
Политика
Фото:Adriano Machado / Reuters

Суд первой инстанции приговорил женщину к 1 году и 8 месяцам заключения за мошенничество, нанесшее ущерб государственному органу. Ее партнеру дали 7 месяцев тюрьмы как соучастнику, сообщает La Repubblica.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону

Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик

ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента

В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео

В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать

На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список

Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица

Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле
Теги
Италия мошенничество пособия материнство
Материалы по теме
В России с февраля повысят материнский капитал
Общество
Россиянам предложили новый способ ввода самозапрета на кредиты
Финансы
Правительство дополнительно выделило почти ₽90 млрд на детские пособия
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
Зеленский заявил об отсутствии решения о поставках ATACMS на 300 км Политика, 06:32
Итальянка получила пособия на €111 тыс. за пять выдуманных детей Общество, 05:28
Трамп назвал первый срок Байдена раем в случае его переизбрания Политика, 05:27
В Москве арестовали экс-гендиректора бывших угольных активов Ахметова Общество, 05:16
Студенты КФУ ушли со встречи с Мизулиной, не дождавшись конца Политика, 05:10
Минобороны Сирии заявило о ракетном ударе Израиля по Дамаску Политика, 04:07
Axios узнал о поездке шефа ЦРУ в Каир на переговоры по заложникам ХАМАС Политика, 04:02
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
США сообщили о полете четырех российских военных самолетов у Аляски Политика, 03:49
NYT оценила запасы снарядов для украинской ПВО Политика, 03:47
Белый дом назвал политически мотивированным доклад о Байдене и его памяти Политика, 02:50
Маск ответил на идею о проверке Байдена на память перед ядерным ударом Политика, 02:41
Мэр Харькова после взрывов сообщил о пожаре из-за разлива топлива на АЗС Политика, 02:27
Кадыров предложил Киеву «на деле» доказать готовность к переговорам Политика, 01:54
Индекс S&P 500 впервые закрылся на отметке выше 5000 пунктов Финансы, 01:52