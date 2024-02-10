Итальянка получила пособия на €111 тыс. за пять выдуманных детей

Жительницу Рима, которая выдумала пять детей и получила пособия на них в размере €111 тыс., осудили за мошенничество, сообщает Il Mattino.

Итальянка предоставила фальшивые справки о 12-ти беременностях, а также документы о рождении пяти детей с 2014 по 2019 год — Бенедетте, Анжелике, Абрамо, Летиции и Израэле.

Национальный институт социального обеспечения Италии в связи с оплачиваемым декретом и пособиями по материнству перевел ей €111 тыс.

Суд первой инстанции приговорил женщину к 1 году и 8 месяцам заключения за мошенничество, нанесшее ущерб государственному органу. Ее партнеру дали 7 месяцев тюрьмы как соучастнику, сообщает La Repubblica.