Дональд Трамп: президент США Джо Байден может не понимать, что еще жив

Трамп назвал первый срок Байдена раем в случае его переизбрания

В случае переизбрания Джо Байдена его первый президентский срок покажется американцам раем, заявил экс-глава государства Дональд Трамп на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации США в Пенсильвании, трансляцию вел C-Span.

«Хочу предупредить вас: если продажный Джо Байден получит еще четыре года, его второй срок приведет к тому, что первый покажется раем», — заявил он.

По словам Трампа, что в случае переизбрания Байдена проблемы с нелегальной миграцией в США только усугубятся и к концу его второго срока в Соединенные Штаты «нелегально попадут 19 млн человек».

Трамп также прокомментировал решение специального прокурора, который расследовал хранение Байденом секретных бумаг. По словам экс-президента, если действующего главу США не привлекут к ответственности, то обвинения должны снять и с него самого.

«Я не знаю, причастен ли Байден [к преследованию Трампа. — РБК], потому что я не думаю, что он знает, что он жив», — подчеркнул Байден.

Республиканцы часто используют возраст Байдена в межпартийной борьбе. Действующий президент нередко оговаривается во время публичных выступлений, к примеру, он путал Сирию и Ливию, своих предшественников Барака Обаму и Трампа, Афганистан — сначала с Украиной, а потом с Ираком.

Байдену 81 год, Трампу — 77 лет, они оба намерены участвовать в выборах президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года.