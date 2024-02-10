США сообщили о полете четырех российских военных самолетов у Аляски
США отследили полет четырех российских военных самолетов у Аляски 9 февраля, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
В командовании уточнили, что самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство ни США, ни Канады.
В этот день Объединенный комитет начальников штабов Японии заявил, что японские истребители поднялись в воздух для сопровождения российского разведывательного самолета Ил-20.
Ил-20 пролетел вдоль восточного побережья острова Хоккайдо и острова Хонсю до полуострова Ното над нейтральными водами Японского моря, уточнили в комитете.
Это третий подобный инцидент за последние четыре дня, подчеркнули в NORAD. Ранее, 8 февраля, командование сообщило о полете двух российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски. Они также не входили в воздушное пространство США и Канады.
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