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Политика ,  
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США сообщили о полете четырех российских военных самолетов у Аляски

NORAD: четыре российских военных самолета пролетели вблизи Аляски

США отследили полет четырех российских военных самолетов у Аляски 9 февраля, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

В командовании уточнили, что самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство ни США, ни Канады.

В этот день Объединенный комитет начальников штабов Японии заявил, что японские истребители поднялись в воздух для сопровождения российского разведывательного самолета Ил-20.

Ил-20 пролетел вдоль восточного побережья острова Хоккайдо и острова Хонсю до полуострова Ното над нейтральными водами Японского моря, уточнили в комитете.

США проследили за полетом двух российских военных самолетов у Аляски
Политика
Фото:Mark Wilson / Getty Images

Это третий подобный инцидент за последние четыре дня, подчеркнули в NORAD. Ранее, 8 февраля, командование сообщило о полете двух российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски. Они также не входили в воздушное пространство США и Канады.

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NORAD США Аляска самолет
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