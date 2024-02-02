В США самолет упал на жилые трейлеры. Видео

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Во Флориде в США на парк жилых трейлеров упал легкомоторный самолет Beechcraft Bonanza V35. Пилот самолета перед крушением сообщил, что у него отказал двигатель, передает NBC News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.

Самолет упал на жилые трейлеры. Во время крушения погибли несколько человек — как находившиеся на борту самолета, так и на земле. Во время инцидента загорелись пять трейлеров. Жильцы трех из них смогли выбраться.