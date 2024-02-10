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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве опровергли арест счетов уклонистов в новом законе о мобилизации

Арахамия: в законе о мобилизации не будет пункта об аресте счетов уклонистов
Сюжет
Военная операция на Украине

Арестов счетов уклонистов в новом законе о мобилизации не будет, однако нужна мера, чтобы все военнообязанные зарегистрировались в электронном реестре, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает УНИАН.

«Надо иметь всех в одной системе. Мы приняли уже закон 10062, который позволяет зафиксировать в реестре «Оберег» всех военнообязанных. Они должны попасть в реестр и получить так называемый «сертификат защитника», — сказал он, пояснив, что так власти смогут понять, сколько людей могут быть призваны.

«Мы понимаем, что добровольно это делать никто не будет, нужно какое-то определенное принуждение к этому. То, что сейчас Минобороны предложило все арестовать не подходит», — сказал Арахамия, назвав эту меру жестокой.

Верховная рада одобрила ужесточение мобилизации
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Фото:Pierre Crom / Getty Images

В начале февраля Рада приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий мобилизацию на Украине. Он в том числе подразумевает наказание для уклонистов в виде ареста счетов, ограничений на вождение авто и права на выезд за рубеж.

Помимо этого включены пункты о возможности демобилизации лишь спустя 36 месяцев службы, введении электронных повесток и другие. Если он пройдет все процедуры, то может вступить в силу в апреле.

Мобилизация на Украине проходит с 24 февраля 2022 года.

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