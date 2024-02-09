СК: суд в Ростове арестовал мужчину, обвиненного в преследовании двух девочек

В Ростове арестовали преследовавшего двух девочек мужчину

Суд в Ростове-на-Дону арестовал мужчину, обвиненного в преследовании двух маленьких девочек, сообщило управление Следственного комитета по региону.

«Фигурант дела помещен в следственный изолятор до 7 апреля 2024 года включительно. Ему предъявлено обвинение», — говорится в публикации.

Ранее СК завел уголовное дело по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности. Мужчина ранее был судим за аналогичные преступления.

Поводом для возбуждения дела стало видео, на котором мужчина преследовал двух девочек по ул. Орбитальной в Ростове. Первая успела зайти в свою квартиру, а во время преследования второй обвиненного спугнул прохожий.