Застрявший на Кубе самолет Nordwind вылетел в Москву
Самолет авиакомпании Nordwind вылетел из Кайо-Коко в Москву, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Самолет Воеing 777-200 авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind) вылетел из Кайо-Коко (Куба) в аэропорт Шереметьево в 20:57 мск», — говорится в публикации.
О задержке рейса N4 552 утром 9 февраля сообщил телеграм-канал Mash. Вылет был назначен на 18:00 8 февраля по местному времени, однако его позже перенесли на 5:40 утра следующего дня.
По информации московской межрегиональной транспортной прокуратуры, на рейс зарегистрировано 440 пассажиров, в их числе 45 детей и два младенца. Авиакомпания предоставила им напитки и питание, а также разместила в гостиницах, уточнили в ведомстве.
Nordwind объяснила задержку рейса поломкой топливозаправщика, доставлявшего топливо в аэропорт. В компании уточнили, что это стало известно во время подготовки к вылету.
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