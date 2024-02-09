Застрявший на Кубе самолет Nordwind вылетел в Москву

Росавиация: рейс Nordwind после многочасовой задержки вылетел из Кубы в Москву

Самолет авиакомпании Nordwind вылетел из Кайо-Коко в Москву, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Самолет Воеing 777-200 авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind) вылетел из Кайо-Коко (Куба) в аэропорт Шереметьево в 20:57 мск», — говорится в публикации.

О задержке рейса N4 552 утром 9 февраля сообщил телеграм-канал Mash. Вылет был назначен на 18:00 8 февраля по местному времени, однако его позже перенесли на 5:40 утра следующего дня.

По информации московской межрегиональной транспортной прокуратуры, на рейс зарегистрировано 440 пассажиров, в их числе 45 детей и два младенца. Авиакомпания предоставила им напитки и питание, а также разместила в гостиницах, уточнили в ведомстве.

Nordwind объяснила задержку рейса поломкой топливозаправщика, доставлявшего топливо в аэропорт. В компании уточнили, что это стало известно во время подготовки к вылету.