Nordwind объяснила многочасовую задержку вылета рейса с Кубы
Авиакомпания Nordwind объяснила задержку рейса Кайо-Коко — Москва поломкой топливозаправщика. Об этом пресс-служба авиакомпании сообщила РБК.
«8 февраля вылет рейса N4 552 Кайо-Коко — Москва задерживается по причине поломки топливозаправщика, доставлявшего топливо в аэропорт в день вылета рейса», — заявили в Nordwind. Об отсутствии топлива стало известно во время подготовки самолета к вылету, сообщила пресс-служба.
В компании опровергли информацию о том, что причиной задержки рейса стала неисправность самолета. «Информация о технической неисправности самолета недостоверна», — уточнили там.
Вылет рейса запланирован на 11:00 по местному времени. «Сейчас пассажиров временно размещают в гостинице», — сообщили в авиакомпании.
О задержке рейса N4 552 утром 9 февраля сообщил телеграм-канал Mash. Вылет был назначен на 18:00 8 февраля по местному времени, однако его позже перенесли на 5:40 утра следующего дня. По данным Mash, в кубинском аэропорту находятся более трехсот человек.
В январе задержка рейса Nordwind произошла в России. Тогда на 10 часов задержали вылет из Москвы в Венесуэлу. Авиакомпания объяснила инцидент технической неисправностью самолета и запланировала вылет на резервном воздушном судне.
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