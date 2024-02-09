 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Nordwind объяснила многочасовую задержку вылета рейса с Кубы

Nordwind: вылет рейса с Кубы задержался из-за поломки топливозаправщика
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

Авиакомпания Nordwind объяснила задержку рейса Кайо-Коко — Москва поломкой топливозаправщика. Об этом пресс-служба авиакомпании сообщила РБК.

«8 февраля вылет рейса N4 552 Кайо-Коко — Москва задерживается по причине поломки топливозаправщика, доставлявшего топливо в аэропорт в день вылета рейса», — заявили в Nordwind. Об отсутствии топлива стало известно во время подготовки самолета к вылету, сообщила пресс-служба.

В компании опровергли информацию о том, что причиной задержки рейса стала неисправность самолета. «Информация о технической неисправности самолета недостоверна», — уточнили там.

Вылет рейса запланирован на 11:00 по местному времени. «Сейчас пассажиров временно размещают в гостинице», — сообщили в авиакомпании.

О задержке рейса N4 552 утром 9 февраля сообщил телеграм-канал Mash. Вылет был назначен на 18:00 8 февраля по местному времени, однако его позже перенесли на 5:40 утра следующего дня. По данным Mash, в кубинском аэропорту находятся более трехсот человек.

В январе задержка рейса Nordwind произошла в России. Тогда на 10 часов задержали вылет из Москвы в Венесуэлу. Авиакомпания объяснила инцидент технической неисправностью самолета и запланировала вылет на резервном воздушном судне.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Куба Россия самолет топливо новости
Материалы по теме
В Кемерово пассажиров рейса Nordwind высадили на взлетной полосе
Общество
Nordwind объяснила 10-часовую задержку рейса в Венесуэлу неисправностью
Общество
Nordwind и Azur Air вслед за S7 и «Аэрофлотом» отменили рейсы за границу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 98,35 (+0,26) Инвестиции, 08 фев, 17:17 Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 91,26 (+0,1) Инвестиции, 08 фев, 17:17
Промышленники сравнили курсовые пошлины с удвоением налога на прибыль Бизнес, 12:11
Госконтроль и цифровая валюта: как переводить деньги за рубеж в 2024 году Pro, 12:11
Менторы, платформа и обучение: как развивать команду в новых условиях РБК и Softline, 12:09
На складе Wildberries в Электростали произошла вторая драка за неделю Бизнес, 12:08
Росреестр оценил рост доли ипотечных сделок с жильем в Москве в 2023 году Недвижимость, 12:04
В футболе появятся синие карточки: как это будет работать Спорт, 12:01
Кто будет править бал в Метавселенной, и почему все мы еще не в ней Pro, 11:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Чердака не осталось: последствия пожара в жилом доме в Москве Общество, 11:54
Nordwind объяснила многочасовую задержку вылета рейса с Кубы Общество, 11:48
СК сообщил о задержании девушки, «пощекотавшей» «Родину-мать» Общество, 11:42
Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира Спорт, 11:42
Кадры визита Шойгу в центр управления военной операцией Политика, 11:36
СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру Политика, 11:33
Как Байден будет менять экономику на втором сроке — разбор The Economist Pro, 11:31