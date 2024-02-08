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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прозвучали взрывы

«Суспiльне»: в Одессе прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги
Сюжет
Военная операция на Украине

В Одессе объявлена воздушная тревога, глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале призвал жителей не покидать укрытия до ее отбоя.

«Суспiльне» и «Страна.ua» сообщало о взрывах в городе, УНИАН писал о работе ПВО.

Сигналы воздушной тревоги кроме Одесской области звучат также в Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Власти сообщили о повреждении промышленного объекта в Одессе
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

В конце января в Одессе также звучали взрывы. 25 января после объявления воздушной тревоги Кипер сообщил о повреждении промышленного объекта в городе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Одесса взрыв ПВО Воздушная тревога
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