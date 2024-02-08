«Суспiльне»: в Одессе прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

В Одессе объявлена воздушная тревога, глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале призвал жителей не покидать укрытия до ее отбоя.

«Суспiльне» и «Страна.ua» сообщало о взрывах в городе, УНИАН писал о работе ПВО.

Сигналы воздушной тревоги кроме Одесской области звучат также в Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

В конце января в Одессе также звучали взрывы. 25 января после объявления воздушной тревоги Кипер сообщил о повреждении промышленного объекта в городе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.