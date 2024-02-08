В Одессе прозвучали взрывы
В Одессе объявлена воздушная тревога, глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале призвал жителей не покидать укрытия до ее отбоя.
«Суспiльне» и «Страна.ua» сообщало о взрывах в городе, УНИАН писал о работе ПВО.
Сигналы воздушной тревоги кроме Одесской области звучат также в Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.
В конце января в Одессе также звучали взрывы. 25 января после объявления воздушной тревоги Кипер сообщил о повреждении промышленного объекта в городе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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