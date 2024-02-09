Минобороны заявило об улучшении положения на двух направлениях
Российские войска улучшили положение на краснолиманском направлении и заняли более выгодные позиции на донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю», — говорится в сообщении. С помощью артиллерии удалось отразить две атаки ВСУ в районах сел Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР). Армия ВСУ потеряла до 290 военнослужащих и десять единиц спецтехники, уточнили в Минобороны.
Кроме того, более выгодные позиции российские войска заняли на донецком направлении. Подразделения Южной группировки войск отразили две атаки и нанесли бригадам ВСУ поражение в районах населенных пунктов Красное, Кирово, Белогоровка, Клещеевка и Андреевка (ДНР). Армия ВСУ потеряла до 300 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу Д-20 и орудие Д-30.
«Также поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами ВСУ», — передает пресс-служба ведомства.
6 февраля Минобороны заявило об улучшении положения российских войск на трех направлениях, в том числе на краснолиманском и донецком. Тогда на первом направлении ВСУ потеряли около 240 военнослужащих, семь единиц спецтехники и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация». На втором направлении российские военнослужащие пресекли семь атак украинских войск. На третьем, южнодонецком направлении группировка «Восток» отразила две атаки ВСУ и нанесла поражение личному составу и технике четырех украинских бригад.
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