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Росавиация объяснила пятичасовую задержку вылета рейса из Дубая в Москву

Росавиация: задержка рейса из Дубая в Москву произошла из-за «Евроконтроля»
Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Рейс Дубай — Москва задержался на пять часов, так как экипаж самолета все это время ждал разрешения на вылет от организации «Евроконтроль». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росавиации.

8 февраля самолет «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Дубай — Москва, вернулся в аэропорт вылета, так как женщине-пассажиру стало плохо во время полета. Решение о возвращении принял командир самолета. После обратной посадки вылет задержали почти на пять часов.

«Экипаж ожидал разрешения «Евроконтроля» на вылет из Дубая порядка пяти часов», — объяснили задержку в пресс-службе. Там уточнили, что борт приземлился в Домодедово в 5:01 по московскому времени.

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Общество
Фото:Ладислав Карпов / ТАСС

О том, что пассажиров рейса Дубай — Москва несколько часов не выпускали из самолета, сообщал телеграм-канал SHOT.

Организация «Евроконтроль» координирует управление воздушным движением — оно насчитывает 41 государство-член, еще с двумя подписаны всеобъемлющие соглашения.

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