В Смоленске обстреляли маршрутку
На проспекте Гагарина в центре Смоленска обстреляли маршрутку, сообщили ГТРК «Смоленск» и Smolnarod.
У маршрутки повреждено боковое водительское стекло, пишет агентство «О чем говорит Смоленск». Участок проспекта Гагарина оцепила полиция, сообщает «Смоленская народная газета».
«В полицию поступило сообщение от водителя маршрутки о том, что неизвестный повредил его транспортное средство. На месте работают сотрудники полиции», — сообщила SmolDaily начальник пресс-службы смоленского управления МВД Наталья Гуреева. Информация о пострадавших не поступала.
В середине января в Подмосковье неизвестный обстрелял автобус с командой Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «СКА-Карелия», сообщили РБК в пресс-службе клуба. «Серый универсал Audi A6 с прибалтийскими номерами в какой‑то момент поравнялся с автобусом. <...> Прозвучали два хлопка в сторону нашего водителя. После этого машина скрылась», — рассказала «Матч ТВ» исполнительный директор детской хоккейной школы «СКА‑Карелия» Анастасия Евсеева.
Стекло со стороны водителя треснуло; предположительно, стрельба велась из травматического пистолета, пишет телеграм-канал SHOT. Подмосковное управление МВД сообщило, что стрелявшего ищут.
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