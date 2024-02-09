Минобороны показало кадры запуска военного спутника с Плесецка

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С космодрома Плесецк утром 9 февраля запустили ракету «Союз-2.1в». Запуск был проведен Минобороны России. На орбиту вывели спутник, с которым установили и поддерживают «устойчивую телеметрическую связь», сообщили в ведомстве. «Его бортовые системы функционируют в штатном режиме», — заявили в Минобороны.

На видео, которое опубликовало ведомство, виден запуск с нескольких ракурсов. На кадрах видна ракета на стартовом комплексе, потом включаются двигатели. От ракеты отходят башни обслуживания, и она взлетает вверх.

С космодрома Плесецк регулярно запускают спутники для военного ведомства. Последний раз запуск проводили в декабре 2023 года. Спутник был выведен также на ракете-носителе «Союз-2.1в».