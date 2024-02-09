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Технологии и медиа ,  
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Минобороны показало кадры запуска военного спутника с Плесецка

Минобороны показало кадры запуска ракеты-носителя с военным спутником с Плесецка

Минобороны показало кадры запуска военного спутника с Плесецка
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С космодрома Плесецк утром 9 февраля запустили ракету «Союз-2.1в». Запуск был проведен Минобороны России. На орбиту вывели спутник, с которым установили и поддерживают «устойчивую телеметрическую связь», сообщили в ведомстве. «Его бортовые системы функционируют в штатном режиме», — заявили в Минобороны.

На видео, которое опубликовало ведомство, виден запуск с нескольких ракурсов. На кадрах видна ракета на стартовом комплексе, потом включаются двигатели. От ракеты отходят башни обслуживания, и она взлетает вверх.

С космодрома Плесецк регулярно запускают спутники для военного ведомства. Последний раз запуск проводили в декабре 2023 года. Спутник был выведен также на ракете-носителе «Союз-2.1в».

С Плесецка запустили в космос «Союз-2.1в» с военным спутником
Технологии и медиа
Фото:Роскосмос / Global Look Press

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Минобороны Плесецк спутник запуск
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С Плесецка запустили в космос «Союз-2.1в» с военным спутником
Технологии и медиа
Минобороны запустило с космодрома Плесецк ракету с военным спутником
Технологии и медиа
С космодрома Плесецк запустили ракету с аппаратом для Минобороны
Политика
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