Nordwind объяснила 10-часовую задержку рейса в Венесуэлу неисправностью

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Рейс Nordwind в венесуэльский Порламар более десяти часов не может вылететь из московского аэропорта Шереметьево из-за технической неисправности. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«5 января вылет ВС рейса N4-3511 Москва — Порламар задерживается по причине обнаружения технической неисправности», — сказали в пресс-службе.

В компании также рассказали, что рейс запланирован на 18:10 мск на резервном самолете.

Пассажирам предоставили «напитки и питание в терминале» аэропорта, а в настоящее время «их расселяют в гостиницу», добавили в Nordwind. Компания также извинилась «за доставленные неудобства».

О том, что рейс Nordwind в Порламар задерживается более чем на десять часов, написал телеграм-канал SHOT. В публикации говорилось, что «рейс из Шереметьево в Порламар должен был вылететь в 3:05», однако пассажиры поднялись на борт только «в районе 6 часов утра». Лайнер проехал несколько метров, после чего вернулся к терминалу. Отправление перенесли на 12:30, снова пригласили людей на борт, однако вылет не состоялся и на этот раз.

Пассажиры рассказали SHOT, что сотрудники компании выдали им купон на питание в кафе «Крошка Картошка» и ушли из терминала.

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4 января более 15 часов не мог вылететь из аэропорта Жуковский на Шри-Ланку самолет Red Wings. В компании сообщили «Интерфаксу», что вылет задержали для обеспечения безопасности полетов.