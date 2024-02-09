Чердака не осталось: последствия пожара в жилом доме в Москве
Во время пожара в шестиэтажном жилом доме в Москве полностью выгорел весь чердак — это видно на фотографиях, которые опубликовала московская прокуратура. Пожаром охватило площадь 4 тыс. кв. м — фактически весь чердак у дома выгорел.
В СК сообщили, что приоритетная версия пожара — это нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания. Следователи уже осмотрели место пожара и нашли там «зону термических повреждений». Признаков поджога они не выявили.
Во время пожара из дома эвакуировали 400 человек. Некоторых из них размещали в соседнем торговом центре. Наутро стало известно, что 15 человек разместили в социальных гостиницах.
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