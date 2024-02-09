 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Алиев набрал свыше 92% по итогам подсчета всех голосов

ЦИК Азербайджана: Алиев набрал 92,12% на выборах президента
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на выборах главы государства, свидетельствуют данные ЦИК по итогам подсчета 100% голосов. За него проголосовали 92,12% избирателей, или 4 577 693 человека.

Каким будет пятый президентский срок Ильхама Алиева
Политика
Ильхам Алиев

Второе место занял депутат милли меджлиса (парламента) самовыдвиженец Захид Орудж (2,17% голосов), на третьем оказался глава Партии великого созидания Фазиль Мустафа (1,98%).

Алиев занимает пост президента Азербайджана с 2003 года, новый срок станет для него пятым.

Избирательные участки на этих выборах впервые работали и в Нагорном Карабахе, который с сентября 2023 года находится под полным контролем Баку. На участке в Ханкенди в Карабахе проголосовал и сам Алиев.

Алиев набрал свыше 92% по итогам подсчета всех голосов
Video

19 сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера». Спустя сутки стороны договорились о прекращении огня, разоружении армянских формирований и демонтаже структур непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о том, что с 1 января 2024 года непризнанная республика перестанет существовать.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Персоны
Ильхам Алиев Азербайджан выборы президента
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Материалы по теме
Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана
Политика
Алиев проголосовал на выборах президента Азербайджана в Карабахе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 98,35 (+0,26) Инвестиции, 08 фев, 17:17 Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 91,26 (+0,1) Инвестиции, 08 фев, 17:17
Промышленники сравнили курсовые пошлины с удвоением налога на прибыль Бизнес, 12:11
Госконтроль и цифровая валюта: как переводить деньги за рубеж в 2024 году Pro, 12:11
Менторы, платформа и обучение: как развивать команду в новых условиях РБК и Softline, 12:09
На складе Wildberries в Электростали произошла вторая драка за неделю Бизнес, 12:08
Росреестр оценил рост доли ипотечных сделок с жильем в Москве в 2023 году Недвижимость, 12:04
В футболе появятся синие карточки: как это будет работать Спорт, 12:01
Кто будет править бал в Метавселенной, и почему все мы еще не в ней Pro, 11:55
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Чердака не осталось: последствия пожара в жилом доме в Москве Общество, 11:54
Nordwind объяснила многочасовую задержку вылета рейса с Кубы Общество, 11:48
СК сообщил о задержании девушки, «пощекотавшей» «Родину-мать» Общество, 11:42
Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира Спорт, 11:42
Кадры визита Шойгу в центр управления военной операцией Политика, 11:36
СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру Политика, 11:33
Как Байден будет менять экономику на втором сроке — разбор The Economist Pro, 11:31