Алиев набрал свыше 92% по итогам подсчета всех голосов
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на выборах главы государства, свидетельствуют данные ЦИК по итогам подсчета 100% голосов. За него проголосовали 92,12% избирателей, или 4 577 693 человека.
Второе место занял депутат милли меджлиса (парламента) самовыдвиженец Захид Орудж (2,17% голосов), на третьем оказался глава Партии великого созидания Фазиль Мустафа (1,98%).
Алиев занимает пост президента Азербайджана с 2003 года, новый срок станет для него пятым.
Избирательные участки на этих выборах впервые работали и в Нагорном Карабахе, который с сентября 2023 года находится под полным контролем Баку. На участке в Ханкенди в Карабахе проголосовал и сам Алиев.
19 сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера». Спустя сутки стороны договорились о прекращении огня, разоружении армянских формирований и демонтаже структур непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о том, что с 1 января 2024 года непризнанная республика перестанет существовать.
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