Кадры визита Шойгу в центр управления военной операцией

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Министр обороны Сергей Шойгу приехал в штаб Объединенной группировки и провел совещание. На кадрах, которые опубликовало Минобороны, видно, как он сидит за столом с офицерами и генералами.

«Главе военного ведомства доложили материалы объективного контроля уничтожения за последние сутки в результате эффективной работы разведывательно-ударных комплексов», — сообщили в ведомстве.

Шойгу также проверил пункт управления одного из объединений Западной группировки войск. Он также проверил работу штаба группировки войск прикрытия госграницы и поручил усилить группировку дополнительными разведывательными и ударными средствами.