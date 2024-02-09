Кадры визита Шойгу в центр управления военной операцией
Министр обороны Сергей Шойгу приехал в штаб Объединенной группировки и провел совещание. На кадрах, которые опубликовало Минобороны, видно, как он сидит за столом с офицерами и генералами.
«Главе военного ведомства доложили материалы объективного контроля уничтожения за последние сутки в результате эффективной работы разведывательно-ударных комплексов», — сообщили в ведомстве.
Шойгу также проверил пункт управления одного из объединений Западной группировки войск. Он также проверил работу штаба группировки войск прикрытия госграницы и поручил усилить группировку дополнительными разведывательными и ударными средствами.
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