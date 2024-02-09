Шойгу поручил усилить группировку войск прикрытия госграницы
Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки войск, где ему представили доклады об обстановке в зоне военной операции, действиях Вооруженных сил Украины, а также выполнении задач российских военнослужащих, сообщает Минобороны.
Глава ведомства обратил внимание «на организацию непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой, боеприпасами и всеми необходимыми материальными средствами», поблагодарил командующих за руководство войсками, а личный состав — «за ведение успешных наступательных действий».
Шойгу проверил пункт управления одного из объединений Западной группировки войск, а также работу штаба группировки войск прикрытия госграницы; он заслушал доклады командующего, представителей погрануправления ФСБ и Росгвардии и поручил усилить группировку дополнительными разведывательными и ударными средствами.
В штабе Объединенной группировки войск министру рассказали об уничтожении разведывательно-ударным комплексом украинской РСЗО HIMARS в районе села Белая Криница (Херсонская область), позиций дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300, склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении, а также артиллерийской системы М777 в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР.
В октябре Шойгу проверил передовой пункт управления российской группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении. Ему доложили «о формировании в подчиненных войсках штатных подразделений применения БПЛА, укомплектовании их подготовленными специалистами», а также обеспечении подразделений ударными и разведывательными дронами.
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