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Две трети россиян заявили о готовности уволиться из-за токсичности

«Культура Инноваций»: 71% сотрудников готовы уволиться из-за токсичности

Более двух третей россиян (75%) сталкиваются с проявлением токсичности на работе с разной периодичностью, показали результаты опроса, проведенного консалтинговой компанией «Культура Инноваций» и OMI (Online Market Intelligence).

В опросе приняли участие 1257 человек из 15 городов России. Более половины из них (53%) отметили, что токсичность негативно сказывается на их продуктивности вплоть до сведения к нулю. Нездоровая атмосфера в коллективе может стать причиной ухода для 71% респондентов, большая часть которых — люди в возрасте 25-34 лет. Чаще из-за токсичности компании покидают женщины — 75% по сравнению с 67% мужчин.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

К наиболее частым проявлениям токсичности относят несоблюдение правил и договоренностей (28%), неспособность к конструктивному диалогу (27%) и агрессию (25%). На несоблюдение договоренностей больше жалуются руководители, а не линейные сотрудники, как и на неспособность к конструктивному разговору.

Исследование выявило предпосылки возникновения токсичных отношений на работе. Первой стала культура компании, то есть социальные нормы, которые стимулируют определенное поведение сотрудников, в том числе агрессивное. Второй — стресс и низкий уровень энергии у сотрудников, которые приводят к токсичной коммуникации.

Ранее исследование, проведенное аналитиками сервиса «Работа.ру» показало, что большинство россиян, у которых за последние полгода ушел из компании хотя бы один сотрудник, признались, что их посещали мысли о собственном увольнении вслед за коллегой. Так сказали 55% респондентов. В опросе приняли участие 3,5 тыс. человек из всех регионов России.

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