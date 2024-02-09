Две трети россиян заявили о готовности уволиться из-за токсичности
Более двух третей россиян (75%) сталкиваются с проявлением токсичности на работе с разной периодичностью, показали результаты опроса, проведенного консалтинговой компанией «Культура Инноваций» и OMI (Online Market Intelligence).
В опросе приняли участие 1257 человек из 15 городов России. Более половины из них (53%) отметили, что токсичность негативно сказывается на их продуктивности вплоть до сведения к нулю. Нездоровая атмосфера в коллективе может стать причиной ухода для 71% респондентов, большая часть которых — люди в возрасте 25-34 лет. Чаще из-за токсичности компании покидают женщины — 75% по сравнению с 67% мужчин.
К наиболее частым проявлениям токсичности относят несоблюдение правил и договоренностей (28%), неспособность к конструктивному диалогу (27%) и агрессию (25%). На несоблюдение договоренностей больше жалуются руководители, а не линейные сотрудники, как и на неспособность к конструктивному разговору.
Исследование выявило предпосылки возникновения токсичных отношений на работе. Первой стала культура компании, то есть социальные нормы, которые стимулируют определенное поведение сотрудников, в том числе агрессивное. Второй — стресс и низкий уровень энергии у сотрудников, которые приводят к токсичной коммуникации.
Ранее исследование, проведенное аналитиками сервиса «Работа.ру» показало, что большинство россиян, у которых за последние полгода ушел из компании хотя бы один сотрудник, признались, что их посещали мысли о собственном увольнении вслед за коллегой. Так сказали 55% респондентов. В опросе приняли участие 3,5 тыс. человек из всех регионов России.
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