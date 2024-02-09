Пожар в жилой многоэтажке на севере Москвы потушили

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Пожар в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского на севере Москвы потушили, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Огонь охватил кровлю шестиэтажного жилого дома возле метро «Аэропорт». Площадь пожара составила 4 тыс. кв. м. К ликвидации возгорания привлекли более 130 специалистов, 41 единицу техники и два вертолета Ка-32. С воздуха сбросили уже 15 тонн воды, рассказали в МЧС.

В связи с пожаром и работой спасателей движение по улице Черняховского и по дублеру Ленинградского проспекта в область перекрыли.

Из горящего дома спасатели эвакуировали порядка 400 человек, для их размещения к месту происшествия направили автобусы. Часть из них разместили в здании торгового комплекса. Как рассказал РБК Павел, жилец дома, где началось горение, «пожарные приехали сразу, службы предлагают пожилым людям социальный отель».

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на МЧС сообщило, что пострадавших нет. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков также заявил, что в результате пожара никто не пострадал. «За помощью к медицинским работникам обратился один человек, это гипертоническая болезнь», — уточнил он. Ранее агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило о более десяти пострадавших при пожаре.

Бирюков отметил, что четырем жильцам подготовили места в гостинице и центре социального проживания, а также медицинское сопровождение, однако большинство жителей не собираются куда-то перемещаться. Заммэра пообещал, что власти Москвы 9 февраля соберут большое количество строителей для ремонта крыши.

Управление Следственного комитета по Москве организовало доследственную проверку по факту возгорания кровли двух жилых домов на севере столицы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 219 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности). К работе на месте подключились следователи и криминалисты столичного Следственного комитета.