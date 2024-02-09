Более десяти человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Москве

В результате пожара на севере Москвы пострадали более десяти человек

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Более десяти человек пострадали в результате пожара на крыше жилого дома на улице Черняховского на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

К месту пожара прибыл медицинский вертолет. Возгоранию на площади 4 тыс. кв. м присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Как уточнили в пресс-службе МЧС, пожарным удалось локализовать огонь. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пожарные принимают все меры по ликвидации огня, а жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь.

Из горящего дома эвакуировали более 400 человек. Их временно разместили в здании торгового комплекса и трех автобусах, на месте работают психологи МЧС России. К ликвидации возгорания привлекли более 130 специалистов, 41 единицу техники и два вертолета Ка-32. С воздуха сбросили уже 15 тонн воды.

Дептранс Москвы сообщил, что движение перекрыли по дублеру Ленинградского проспекта в область и по улице Черняховского.