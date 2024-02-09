Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса о возможном нападении США

Американский журналист Такер Карлсон начал интервью с президентом Владимиром Путиным с вопроса о возможном нападении США по России, следует из материала, выложенного на сайте Карлсона.

По словам журналиста, в феврале 2022 года Путин обратился к нации и сказал, что начал военную операцию на Украине из-за того, что США через НАТО могут инициировать «внезапное нападение» на Россию. Он отметил, что для американцев это прозвучало слишком параноидально, и попросил объяснить, почему, по мнению Путина, Соединенные Штаты могут нанести удар по России.

В ответ российский президент уточнил формат интервью — ток-шоу или «серьезный разговор». Карлсон уточнил, что второе. После этого Путин озвучил историческую справку об истории Украины.

21 февраля 2022 года, за несколько дней до начала военной операции, Путин назвал предрешенным вопрос вступления Украины в НАТО и развертывание на ее территории объектов альянса. По его словам, разорвав Договор о ракетах средней и меньшей дальности, США начали разработку ряда ударных средств наземного базирования, включая баллистические ракеты, которые могут достигать цели на дистанции до 5,5 тыс. км. Путин отметил, что если такое оружие разместят на Украине, то США смогут поражать объекты как на европейской территории России, так и за Уралом.

«Это прямо нож к горлу, и они, не сомневаюсь, рассчитывают реализовать эти планы», — подчеркнул Путин.