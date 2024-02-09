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Умер президент федерации каратэ Петербурга Конева

В Петербурге нашли мертвым главу Спортивной федерации каратэ Конева

В Санкт-Петербурге нашли мертвым президента Спортивной федерации каратэ Виталия Конева, сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту.

По информации телеканала 78, в голове мужчины обнаружили пулю от автомата Калашникова. По одной из версий, она рикошетом прилетела во время стрельбы на полигоне. Патрон нашли только на вскрытии.

Жена погибшего сообщила 78, что Конев перед тем, как его нашли мертвым, рассказал, что поедет на полигон обстрелять карабин. «У него планировалась охота», — сказала супруга президента федерации.

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Фото:realmadrid.com

Конев возглавлял федерацию каратэ Санкт-Петербурга десять лет. Он являлся мастером спорта по каратэ, мастером спорта России международного класса по практической стрельбе и бронзовым призером чемпионата мира по этому виду спорта. Конев занимал должность главного тренера Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга.

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