 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Подмосковье умер обладатель медали «Гарибальди» Николай Орлов

В Московской области умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Орлов

Ветеран Великой Отечественной войны и обладатель медали «Гарибальди» за участие в гарибальдийской бригаде во время Второй мировой войны Николай Орлов умер на 98-м году жизни в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

«Как военнопленный попал в Италию в феврале 1943 года, сбежал из плена и воевал вместе с партизанами 36-й бригады «Гарибальди». О героических подвигах партизан слышала вся Италия», — рассказал Воробьев.

Орлов, будучи самым младшим в бригаде, получил прозвище «Пиколо Николо» («маленький Николо»), но участвовал в боевых действиях наравне со старшими товарищами. В январе 1945 года ему удалось вернуться в Россию.

Умер конструктор керамического бронежилета Борис Балашов
Общество
Борис Балашов, архивное фото

Медаль «Гарибальди» учредила Итальянская коммунистическая партия за заслуги и личное мужество, проявленные в ходе Второй мировой войны. Ее вручали участникам гарибальдийских бригад — партизанских отрядов, действовавших в Италии в период оккупации страны Германией в 1943-1945 годах. Они сыграли большую роль в освобождении Италии от немецких военных. Медалью награждали как итальянцев, так и иностранцев.

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Великая Отечественная война Вторая мировая война Италия ветераны смерть
Материалы по теме
Умер друг Макаревича Юрий Борзов, придумавший «Машину времени»
Общество
Умер актер из сериала «Дружная семейка» Александр Симонец
Общество
Умер сыгравший Николая II британский актер Майкл Джейстон
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 98,35 (+0,26) Инвестиции, 08 фев, 17:17 Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 91,26 (+0,1) Инвестиции, 08 фев, 17:17
Юристы оценили проект о возрасте контрактников и мобилизованных Политика, 08 фев, 23:57
В Подмосковье умер обладатель медали «Гарибальди» Николай Орлов Общество, 08 фев, 23:52
Камилла назвала «очень хорошим» состояние лечащегося от рака Карла III Политика, 08 фев, 23:43
Посол назвал бредом данные о гонораре Карлсону за интервью с Путиным Политика, 08 фев, 23:23
Журналист Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью у Путина Политика, 08 фев, 23:18
Как побыстрее вселиться в новую квартиру и получить кэшбэк 7% РБК и ПИК, 08 фев, 23:07
Киев опубликовал указы об отставке Залужного и назначении Сырского Политика, 08 фев, 22:37
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
США запретили импорт части алмазов из России Экономика, 08 фев, 22:28
Двоих пострадавших при пожаре в Пермском крае поместили в реанимацию Общество, 08 фев, 22:27
Какие российские разработки успешно используют для корпоративного общения РБК и МойОфис, 08 фев, 22:12
Путин объяснил отказ Запада от санкций против некоторых отраслей Экономика, 08 фев, 21:50
Рекордный гол 23-летнего игрока не спас «Трактор» от проигрыша «Ак Барсу» Спорт, 08 фев, 21:46
В Пермском крае произошел взрыв на газопроводе Общество, 08 фев, 21:36
NYT сообщил о выводах США по крушению Ил-76 с пленными Политика, 08 фев, 21:27