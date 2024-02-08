В Подмосковье умер обладатель медали «Гарибальди» Николай Орлов

Ветеран Великой Отечественной войны и обладатель медали «Гарибальди» за участие в гарибальдийской бригаде во время Второй мировой войны Николай Орлов умер на 98-м году жизни в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

«Как военнопленный попал в Италию в феврале 1943 года, сбежал из плена и воевал вместе с партизанами 36-й бригады «Гарибальди». О героических подвигах партизан слышала вся Италия», — рассказал Воробьев.

Орлов, будучи самым младшим в бригаде, получил прозвище «Пиколо Николо» («маленький Николо»), но участвовал в боевых действиях наравне со старшими товарищами. В январе 1945 года ему удалось вернуться в Россию.

Медаль «Гарибальди» учредила Итальянская коммунистическая партия за заслуги и личное мужество, проявленные в ходе Второй мировой войны. Ее вручали участникам гарибальдийских бригад — партизанских отрядов, действовавших в Италии в период оккупации страны Германией в 1943-1945 годах. Они сыграли большую роль в освобождении Италии от немецких военных. Медалью награждали как итальянцев, так и иностранцев.