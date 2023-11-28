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Умер конструктор керамического бронежилета Борис Балашов

В возрасте 98 лет умер конструктор керамического бронежилета Борис Балашов
Борис Балашов, архивное фото
Борис Балашов, архивное фото (Фото: из личного архива)

Ветеран Великой Отечественной войны, конструктор бронежилета с керамическими пластинами Борис Балашов умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщил РБК его сын Евгений Балашов.

«Он умер, это произошло вчера. На 99-м году жизни скончался наш любимый, легендарный человек, мой папа», — сказал он. По его словам, Борис Балашов долгое время боролся с раком.

Прощание с Балашовым пройдет в 11:30 мск 29 ноября в ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве.

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Борис Балашов родился 20 августа 1925 года. Он ветеран Великой Отечественной войны, награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».

После войны Балашов окончил Артиллерийскую академию имени Дзержинского в Ленинграде. До пенсии он работал начальником конструкторского отдела в 3-м научно-исследовательском институте Министерства обороны СССР.

Балашов получил патент на 50 изобретений. Керамический бронежилет он начал разрабатывать вместе с коллегами в 1970 году. За это изобретение в 1989 году Балашов получил премию Совета министров СССР.

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