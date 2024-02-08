В Днепре расформировали полк полиции из-за отказа записаться в штурмовики
Национальная полиция Украины расформировала полк особого назначения в Днепре. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Александр Фацевич, его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Фацевич отметил, что после начала боевых действий «полицейские разных служб, в том числе и подразделений особого назначения всех областей Украины, встали к обороне и защите государства».
«Поэтому, реагируя на единичный и недопустимый факт в Днепропетровской области, руководством Национальной полиции принято решение о расформировании полка особого назначения ГУНП в Днепропетровской области», — сказал он.
Фацевич добавил, что бывших служащих полка переведут в штурмовую бригаду ведомства в обязательном порядке. Отказавшиеся от перевода будут уволены с одновременным вручением им повесток в военкомат, заключил он.
По информации ТСН, поводом для расформирования полка стал отказ служащих в нем сотрудников добровольно перевестись в штурмовую бригаду «Лють». Об этом же пишет УНИАН.
ТСН показал распространившиеся в Сети кадры спора полицейских с заместителем начальника главного управления Нацполиции области Владимиром Богонисом, который пытался убедить их добровольно перейти в штурмовую бригаду. «Одно дело блокпост, а другое — окопы. Это большая разница», — сказал на видео один из полицейских.
УНИАН пишет, что служащие полка участвовали в украинском контрнаступлении летом 2023 года, но только в составе своего подразделения. Президент России Владимир Путин назвал контрнаступление ВСУ провалом.
Объединенная штурмовая бригада «Лють» — это военизированное подразделение полиции нового образца, созданное на базе полков специального назначения «Сафари» и «Цунами», а также батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1». По данным украинского «24 канала», в основном она сформирована из добровольцев.
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