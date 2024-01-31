Новый закон о мобилизации Украины обяжет призывников явиться в военкоматы

В случае принятия нового законопроекта о мобилизации все находящиеся в Украине военнообязанные должны будут явиться в военкомат для уточнения данных. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на документ.

«Если они на Украине — обязаны прийти в ТЦК (территориальный центр комплектования. — РБК), если за границей — сообщить по электронной почте или позвонить в ТЦК», — говорится в телеграм-канале издания.

В течение 60 дней со дня опубликования закона те, кто состоит на воинском учете, обязаны уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии) и другие военно-учетные данные.

30 января в Верховную Раду Украины внесли новый законопроект о мобилизации. Он вводит электронные повестки и ограничения в случае неявки через суд и снижает призывной возраст с 27 до 25 лет.

Также, согласно новым правилам, украинцы в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя военкомата или полиции.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года.