 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Новый закон о мобилизации Украины обяжет призывников явиться в военкоматы

«Страна.ua»: новый закон обяжет украинских призывников явиться в военкоматы
Сюжет
Военная операция на Украине

В случае принятия нового законопроекта о мобилизации все находящиеся в Украине военнообязанные должны будут явиться в военкомат для уточнения данных. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на документ.

«Если они на Украине — обязаны прийти в ТЦК (территориальный центр комплектования. — РБК), если за границей — сообщить по электронной почте или позвонить в ТЦК», — говорится в телеграм-канале издания.

В течение 60 дней со дня опубликования закона те, кто состоит на воинском учете, обязаны уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии) и другие военно-учетные данные.

В Раду внесли новый законопроект о мобилизации с «мерами влияния»
Политика

30 января в Верховную Раду Украины внесли новый законопроект о мобилизации. Он вводит электронные повестки и ограничения в случае неявки через суд и снижает призывной возраст с 27 до 25 лет.

Также, согласно новым правилам, украинцы в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя военкомата или полиции.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года.

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин

В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов

Financial Times назвал возможных преемников Залужного

Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит

Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией

Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности

Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году

Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать

Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг

Как Клинтон поможет Украине попасть в НАТО

Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства
Теги
мобилизация Верховная рада Украины военкомат
Материалы по теме
В Раду внесли новый законопроект о мобилизации с «мерами влияния»
Политика
В Верховную раду снова внесут законопроект о мобилизации
Политика
В Раде заявили, что закон о мобилизации коснется уехавших украинцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 96,79 (-0,19) Инвестиции, 30 янв, 17:53 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 89,29 (-0,32) Инвестиции, 30 янв, 17:53
Новый закон о мобилизации Украины обяжет призывников явиться в военкоматы Политика, 05:42
Танкер «Остров Сахалин» вывели из дрейфующих льдов в Охотском море Общество, 05:05
Почти половина россиян захотели установить самозапрет на кредиты Общество, 05:01
FP сообщила о затягивании США и Германией вступления Украины в НАТО Политика, 04:51
Yonhap сообщило о крушении американского F-16 в Южной Корее Общество, 04:11
Балицкий сообщил о продвижении российских военных в Запорожье Политика, 04:04
Variety узнал о планах BMG расторгнуть контракт с основателем Pink Floyd Бизнес, 03:39
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
CBS узнал об усилении ПВО на базе США в Иордании после атаки Политика, 03:36
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за «Соглашения Авраама» Политика, 03:13
Сотрудникам транспортной безопасности разрешили уничтожать беспилотники Политика, 02:51
AFR узнал, что Киев назвал истребители Hornet «мусором» при отказе от них Политика, 02:09
Как выглядят 19 ближайших спиральных галактик. Новые фото «Джеймса Уэбба» Общество, 02:02 
Юристы объяснили, куда депортируют обладателя нескольких паспортов Общество, 02:02
NYT узнала, почему Зеленский не уволил Залужного Политика, 01:42