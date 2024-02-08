На Украине завели дело после расстрела машины с заммэра Никополя

Фото: pgo_gov_ua / Telegram

Неизвестные обстреляли автомобиль заместителя мэра Никополя на одной из улиц города, расположенного в Днепропетровской области. В результате нападения мужчина погиб, сообщил офис генерального прокурора Украины в телеграм-канале.

Автомобиль обстреляли днем 8 февраля из неустановленного огнестрельного оружия, сказано в сообщении ведомства. В Нацполиции уточнили, что нападение произошло около 9:00 по местному времени (10:00 мск). Как сообщила «Украинская правда», автомобиль обстреляли около дома заместителя мэра.

По факту произошедшего завели уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Виновным по ней может грозить до 15 лет лишения свободы.

«Страна.ua» показала кадры, где видно, что после обстрела автомобиль загорелся. На фотографиях, опубликованных офисом генерального прокурора, запечатлен полностью обугленный салон машины.

Как сообщила «Страна.ua», а также «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, автомобиль принадлежал заместителю мэра Виталию Журавлеву. О его гибели также сообщает «Суспiльне» со ссылкой на источник. Погибшему было 59 лет.

Журавлев стал заместителем мэра Никополя в сентябре 2021 года. До этого он занимал должность советника главы города, был депутатом Никопольского городского совета.

Согласно одной из основных версий, которых придерживается полиция, причиной обстрела автомобиля мог стать конфликт Журавлева с местной группировкой, который продолжается с 2017 года, рассказал «Украинской правде» источник в правоохранительных органах.

Как сообщили в полиции, подозреваемого в убийстве и его возможных сообщников объявили в розыск. К операции по задержанию привлекли спецназ.