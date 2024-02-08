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На Украине завели дело после расстрела машины с заммэра Никополя

Офис генпрокурора Украины: заммэра Никополя погиб при обстреле автомобиля
Фото: pgo_gov_ua / Telegram
Фото: pgo_gov_ua / Telegram

Неизвестные обстреляли автомобиль заместителя мэра Никополя на одной из улиц города, расположенного в Днепропетровской области. В результате нападения мужчина погиб, сообщил офис генерального прокурора Украины в телеграм-канале.

Автомобиль обстреляли днем 8 февраля из неустановленного огнестрельного оружия, сказано в сообщении ведомства. В Нацполиции уточнили, что нападение произошло около 9:00 по местному времени (10:00 мск). Как сообщила «Украинская правда», автомобиль обстреляли около дома заместителя мэра.

По факту произошедшего завели уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Виновным по ней может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Фото:Яндекс.Карты

«Страна.ua» показала кадры, где видно, что после обстрела автомобиль загорелся. На фотографиях, опубликованных офисом генерального прокурора, запечатлен полностью обугленный салон машины.

Как сообщила «Страна.ua», а также «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, автомобиль принадлежал заместителю мэра Виталию Журавлеву. О его гибели также сообщает «Суспiльне» со ссылкой на источник. Погибшему было 59 лет.

Журавлев стал заместителем мэра Никополя в сентябре 2021 года. До этого он занимал должность советника главы города, был депутатом Никопольского городского совета.

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Согласно одной из основных версий, которых придерживается полиция, причиной обстрела автомобиля мог стать конфликт Журавлева с местной группировкой, который продолжается с 2017 года, рассказал «Украинской правде» источник в правоохранительных органах.

Как сообщили в полиции, подозреваемого в убийстве и его возможных сообщников объявили в розыск. К операции по задержанию привлекли спецназ.

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